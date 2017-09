PSD exige investigação a Comandante Operacional Rui Esteves

Em causa estão dúvidas quanto à coordenação das operações e ao desvio de equipas para outros incêndios no concelho.



Duarte Marques e o autarca de Mação questionam ainda o número de meios aéreos e de efectivos divulgado pela Protecção Civil, durante o fogo que esteve às portas da Vila.



O deputado social democrata exige que a Ministra da Administração Interna peça à Inspecção Geral da Administração Interna uma investigação à acção de Rui Esteves.



Se Constança Urbano de Sousa não o fizer, Duarte Marques avança com o pedido.



Já Vasco Estrela dá uma semana ao governo para entregar o relatório da Autoridade Nacional de Protecção Civil sobre o primeiro fogo no concelho.



O autarca diz que se o documento não chegar, ou não fôr satisfatório, também ele avança com queixa junto da IGAI.