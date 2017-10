PSD expressa profundas condolências pelas vítimas e lamenta falhas do Estado

Lusa16 Out, 2017, 14:13 | País

"O Partido Social Democrata expressa, desde já, as suas mais profundas condolências aos familiares e amigos de todas as vítimas dos incêndios que deflagraram durante o fim de semana e continuam ativos, em todo o país", é referido num comunicado do partido.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 31 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

"Pese embora a excecionalidade da conjuntura, não ignoramos a falência do Estado em momentos em que as populações dele precisaram", lê-se na nota.

No mesmo comunicado, "o PSD apela a todos os agentes políticos responsáveis para que tomem em consideração, com a máxima urgência e atenção, as conclusões que a Comissão Técnica Independente produziu, através do parlamento".

Os sociais-democratas registam "com profundo pesar a perda de vidas humanas", que consideram ser uma repetição do que se assistiu este ano em Pedrógão Grande e em tantos outros pontos de Portugal.

O partido deixa ainda "uma palavra de gratidão e solidariedade a todos os bombeiros e operacionais no terreno, pelo seu trabalho, esforço e sacrifício no combate às chamas".

"Uma palavra também para as populações que, perante a ameaça às suas famílias e património, continuam a revelar uma coragem ímpar para ajudar a controlar o avanço dos incêndios", é ainda referido.

O PSD "não ignora o receio que partilha, como país, neste momento em que tantas situações estão ainda por controlar".

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.

Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano depois de Pedrógão Grande e na região Centro, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.