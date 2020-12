PSD favorável à renovação do estado de emergência

"Obviamente que é mais como uma abstenção, (...) mas é um voto favorável", esclareceu o líder do PSD, acrescentando que é "isto que o país precisa".

Lembrando que a altura das Festas, como o Natal, está a chegar, Rui Rio frisou que cabia agora a todos ter os comportamentos "mais prudentes".







"Espero, no entanto, que se se verificar um agravamento da situação por forças do Natal, haja da parte do Governo a coragem para depois na Passagem de Ano haver efetivamente medidas mais rigorosas", salientou ainda Rui Rio.



Quanto à vacinação, o PSD considera que "era prudente" que fosse realizada em mais locais para além do Serviço Nacional de Saúde.



"Acho aconselhável que o Governo alargasse o número de sítios onde as pessoas de podem vacinar", explicou.