PSD leva ao parlamento projetos sobre habitação

O debate, que contará com a presença da ministra da Habitação, Marina Gonçalves, servirá para discutir o pacote apresentado pelos sociais-democratas na semana passada, tendo sido arrastadas ainda iniciativas de Chega, IL, BE, PCP e Livre, com votação de um total de 13 diplomas no final da discussão.O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, manifestou abertura para “continuar a discutir” este tema, sem concretizar que propostas poderão ser viabilizadas para a discussão na especialidade.O Governo apresentou em 16 de fevereiro o pacote “Mais Habitação”, num processo que só ficará fechado em Conselho de Ministros no final de março, e com várias das propostas a terem de passar ainda pelo parlamento.