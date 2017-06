PSD marca debate para dia 29 para "dar voz" a perguntas e inquietações sobre incêndio

Lusa 22 Jun, 2017, 13:55 / atualizado em 22 Jun, 2017, 13:55 | País

No final da reunião do grupo parlamentar social-democrata, Luís Montenegro referiu que o PSD vai utilizar o seu agendamento potestativo (direito de fixar a ordem do dia) de dia 29 para abordar a questão dos incêndios do passado fim de semana, considerando que o tema "merece um tratamento sério, mas que não pode deixar de ser feito em sede parlamentar"

"Nós entendemos dar voz às pessoas. Quero comunicar-vos que, na próxima quinta-feira, dia 29, o agendamento potestativo do PSD será preenchido com um debate político para podermos suscitar as questões que apoquentam, que inquietam, que intrigam todos os portugueses", disse.

"Nenhum de nós pode ser indiferente ao que se passou do ponto de vista humano", reforçou.