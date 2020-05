PSD pede resolução "urgente" dos problemas de internet em Amarante e Marco

"O Governo, articulado com a ANACOM, tem a responsabilidade de eliminar esta assimetria, fonte de injustiça e desigualdade de oportunidades, tendo aqui uma palavra muito importante e urgente a dar, na resolução definitiva de um problema que ameaça ter consequência prolongadas", salienta a distrital num comunicado onde apela "à urgente extensão da linha de fibra ótica" nos concelhos de Marco de Canaveses e Amarante.

O PSD/Porto refere que o problema levou, esta semana, os presidentes das juntas de Várzea, Aliviada e Folhada, no Marco de Canaveses, e de Salvador, Gouveia, São Simão e Lomba, em Amarante, a enviar uma carta a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República alertando para um problema que, "não sendo de agora, neste tempo de confinamento se tornou uma barreira à igualdade de oportunidades dos cidadãos que habitam estas freguesias".

Na segunda-feira, os autarcas adiantavam que as dificuldades de acesso à Internet, por não haver fibra ótica no território, afetam cerca de 5.500 habitantes, a maioria na envolvência da Estrada Municipal 570, uma das principais a ligar as duas sedes de concelho.

Esta limitação, sublinham os sociais-democratas, levam "a que muitos dos alunos, do ensino primário ao universitário, estejam privados de um dos seus principais direitos: o direito ao ensino, bem como muitos dos trabalhadores que se encontram em regime de teletrabalho e que sentem enormes constrangimentos em cumprir com as suas tarefas diárias, face à falta de sinal de internet em concelhos do Distrito do Porto".

A distrital considera que a igualdade de oportunidades é um valor fundamental do nosso Estado de Direito, "não sendo justo nem tolerável que alguns cidadãos não tenham as mesmas condições e que essa desigualdade seja em função do local onde vivem".

Para o PSD, esta desigualdade regional é agravada por uma nova preocupação assente no desconhecimento sobre durante quanto tempo se terá de viver com as atuais limitações.

Nesse sentido, os sociais-democratas questionaram já os Ministros das Infraestruturas e da Economia e Transição Digital, nomeadamente sobre para quando a extensão das ligações de fibra ótica a estes territórios.

Os deputados perguntam ainda que pode o ministro comprometer-se com um prazo para ultrapassar esta situação.

Segundo o PSD, também o Ministro da Educação e a Ministra da Administração Pública foram colocados perante a evidência que a falta de internet é fator de desigualdade quer no acesso ao ensino, quer no acesso ao teletrabalho.

O partido lembra ainda que, no início do terceiro período, a Distrital do PSD/Porto tinha sugerido ao Governo a criação de um "cheque-informática" a atribuir aos alunos carenciados "excluídos do sistema de ensino por falta de disponibilidade financeira para adquirir equipamentos informáticos".

