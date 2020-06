PSD propõe mais férias e prémio de desempenho para trabalhadores do SNS que combatem covid-19

Foto: Lusa

O PSD propôs esta tarde mais um dia de férias aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por cada 80 horas de trabalho suplementar e um prémio extraordinário de desempenho que pode ir até 50% de um salário.