PSD quer alargar o voto por correspondência às eleições presidenciais e europeias

Atualmente os emigrantes apenas podem votar por carta para as legislativas. Todas as outras eleições terá de ser presencialmente.





A medida tinha sido apresentada pelo PSD na última legislatura, mas não avançou por causa da dissolução do Parlamento.Agora, explica o deputado Hugo Carneiro, o partido quer resolver um problema, que diz prejudicar os portugueses que vivem no estrangeiro.Na proposta o partido vai mais longe e quer também fazer um teste por voto eletrónico com os emigrantes.No caso do voto eletrónico, o PSD quer que o sistema possa ser utilizado já nas eleições europeias do próximo ano, mas ainda com carácter não vinculativo.