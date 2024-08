PSD quer candidato presidencial militante do partido

É um dos destaques da moção de estratégia global, que o presidente do PSD vai apresentar nas eleições diretas e no congresso do partido, já em setembro.





A moção de estratégia global de Montenegro, à liderança do partido, tem como título "Acreditar em Portugal".

Será apresentada e levada a votos no congresso nacional do PSD, nos dias 21 e 22 de Setembro, em Braga.