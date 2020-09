PSD quer deslocar para Coimbra as sedes do Tribunal Constitucional e do Supremo

O PSD propõe deslocar para Coimbra as sedes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo. A proposta vai entrar dentro de dias na Assembleia da República. Rui Rio diz que é um passo rumo à descentralização e ao desenvolvimento do país.