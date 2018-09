Partilhar o artigo PSD recomenda ao Governo que conclua obras no São João no máximo em dois anos Imprimir o artigo PSD recomenda ao Governo que conclua obras no São João no máximo em dois anos Enviar por email o artigo PSD recomenda ao Governo que conclua obras no São João no máximo em dois anos Aumentar a fonte do artigo PSD recomenda ao Governo que conclua obras no São João no máximo em dois anos Diminuir a fonte do artigo PSD recomenda ao Governo que conclua obras no São João no máximo em dois anos Ouvir o artigo PSD recomenda ao Governo que conclua obras no São João no máximo em dois anos

Tópicos:

Adão,