PSD reúne para definir calendário eleitoral

A reunião tem início marcado para as 21h00, no Centro de Arte de Ovar (distrito de Aveiro), e tem na ordem de trabalhos a aprovação da proposta da Comissão Política Nacional (CPN) sobre antecipação da eleição direta do presidente do partido e consequente marcação do congresso.Caso este calendário seja aprovado sem alterações, cumpre-se o desejo manifestado pelo presidente Rui Rio - que anunciou no início de fevereiro que deixaria a liderança do PSD depois da derrota nas legislativas - de que a sua sucessão decorresse até ao final de junho/início de julho, com “tranquilidade e serenidade”.No entanto, é de prever que já a partir desta semana os interessados em disputar a liderança do PSD comecem a manifestá-lo publicamente.O antigo líder parlamentar Luís Montenegro é o único nome praticamente certo na corrida à presidência do PSD - que já disputou e perdeu em janeiro de 2020 para Rio -, enquanto o atual presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, afirmou estar em ponderação sobre uma possível candidatura, tendo remetido uma decisão para depois de definido o calendário eleitoral.Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz, Miguel Poiares Maduro ou Jorge Moreira da Silva são outros possíveis candidatos que ainda não admitiram ou afastaram publicamente essa hipótese, e até o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, continua a ser um nome desejado por alguns dirigentes, embora já tenha sinalizado que a sua prioridade é a autarquia da capital.