PSD. Rui Rio insiste em diálogo com o PS

Rui Rio admite um acordo com os socialistas para metade da legislatura, caso nem o PSD nem o PS consigam maioria absoluta nas próximas eleições. O líder social-democrata afirmou que prefere não ser primeiro-ministro a ter o Chega no Governo. Já Paulo Rangel disse que Rio foi responsável pelo pior resultado do PSD nas últimas europeias.