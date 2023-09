PSD vai abster-se na moção de censura do Chega ao Governo

"Nós não somos o partido das moções, somos o partido das soluções", afirmou Luís Montenegro na reunião do grupo parlamentar do PSD, na qual participa hoje, de acordo com relatos feitos à Lusa do encontro que decorre à porta fechada.

A moção do Chega vai ser formalizada na sexta-feira, primeiro dia da segunda sessão legislativa, e deverá ser debatida e votada na próxima terça-feira.