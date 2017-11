Psicólogo fala de violência traumática ao interromper-se um velório

Foto: Lusa

Decorre esta noite o segundo velório de uma das vítimas mortais do surto de legionella.



A família voltou a receber o corpo, ao início da tarde, depois das autópsias feitas esta quarta-feira no Instituto de Medicina Legal. A polícia interrompeu ontem o velório na igreja e apreendeu o cadáver, por ordem do Ministério Público.



Uma das vítimas está a ser velada pela segunda vez na Igreja do Santo Contestável, em Campo de Ourique, em Lisboa.