Psicólogos do SNS estão estagnados há 17 anos na carreira e pedem intervenção da ordem

Numa carta enviada ao bastonário da Ordem, a que a agência Lusa teve hoje acesso, este grupo de psicólogos alega que a sua situação profissional "apresenta inúmeras insuficiências" por falta de abertura de concursos, com efeitos também na estagnação dos seus vencimentos.

Em causa está a carreira de técnico superior de saúde (CTSS), da qual fazem parte os psicólogos clínicos que trabalham nos cuidados de saúde primários, nos hospitais públicos e nos serviços de dependências, e que está dividida em quatro categorias: assistente, assistente principal, assessor e assessor superior.

"A estagnação destes profissionais, maioritariamente na base da CTSS, na categoria de assistente, tem contribuído para um desânimo geral e um sentimento de injustiça, dada a formação especializada e o investimento dos funcionários, destacando-se que um elevado número destes psicólogos se encontra na mesma categoria há sensivelmente 17 anos", alerta a carta.

Estes especialistas de psicologia clínica, que se consideram "absolutamente esquecidos pelos sucessivos governos e ministros da Saúde", alegam ainda que um "grande número dos que ingressaram em estágio de especialidade há 21 anos ainda se encontram, desde 2007, na base da carreira, na categoria de assistentes", além de que outros profissionais estão na segunda e terceira categorias "há mais de uma década e meia, sem progressão na CTSS".

Após a carta enviada a apelar à intervenção da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), o bastonário Francisco Miranda Rodrigues reuniu-se com os psicólogos e, posteriormente, enviou na terça-feira uma missiva à ministra da Saúde em que solicita que resolva "com urgência" várias questões.

Entre estas questões estão o início de negociações com os sindicatos para a revisão da carreira de técnicos superiores de saúde para os psicólogos, uma maior dignificação e valorização do trabalho dos psicólogos no SNS, a dinamização da carreira de modo a garantir o reconhecimento, através da progressão e desenvolvimento da mesma, e a vinculação dos psicólogos contratados pelos chamados "contratos covid".

O bastonário pretende ainda que o Governo concretize a implementac¸a~o com "equidade em todo o território nacional" do decreto-lei sobre a titulac¸a~o u´nica e que responda "a`s necessidades e du´vidas especi´ficas dos atualmente estagia´rios da carreira TSS ramo de psicologia cli´nica e da sau´de".

"Tivemos oportunidade de nos reunirmos com estes psicólogos, no passado dia 17 de maio, onde acolhemos as preocupações destes profissionais, que, aliás, são as nossas, nomeadamente no que respeita à vinculação de profissionais experientes e muito especializados", refere o bastonário, que manifestou a disponibilidade da ordem para, "na medida do que são as suas atribuições, colaborar na resolução deste problema".