Psicólogos exigem mais efetivos na zona dos fogos

A reivindicação surgiu no final de uma reunião no Ministério da Saúde. O bastonário Francisco Miranda Rodrigues explicou que saiu do encontro sem informação de que as vítimas consigam ter apoio psicológico mais continuado ao longo dos próximos meses.



O bastonário dos psicólogos Francisco Miranda Rodrigues propõe a conjugação de esforços no terreno entre as várias entidades.



Uma proposta que está a ser analisada pelo Ministério da Saúde enquanto o bastonário lembrou a fragilidade de muitas das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande com as notícias que vão continuando a surgir.