PSP admite que ataques na noite lisboeta são mais violentos

A Polícia garante que os números da criminalidade em Lisboa não cresceram, com o regresso à normalidade em Lisboa, depois de terem sido levantadas as restrições impostas pela pandemia. Apesar disso o Diretor Nacional da PSP diz que os ataques são mais violentos. Magina da Silva afirma que, para além do patrulhamento, é preciso videovigilância.