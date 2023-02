PSP apreende 100.000 artigos pirotécnicos e 21 quilos de explosivos no Carnaval

Segundo dados hoje divulgados pela Direção Nacional da PSP, durante a operação, que decorreu entre sexta e terça-feira, realizaram-se 72 operações de fiscalização relacionadas com a área de armas e explosivos, visando como "principais alvos os estabelecimentos comerciais de revenda de artigos pirotécnicos, pirotecnias e operadores similares, devido à elevada procura durante o Carnaval e à perigosidade associada" à sua utilização.

Na operação de âmbito nacional foram fiscalizados 65 estabelecimentos comerciais de revenda de artigos pirotécnicos, três pirotecnias, dois locais de emprego de explosivos e um estanqueiro, tendo sido detetadas 16 infrações relacionadas com a violação e incumprimento dos deveres e regras previstos para os operadores económicos, com a posse, transporte e armazenagem de artigos de pirotecnia "em desrespeito das prescrições contidas em regulamentação e com a utilização de artigos de pirotecnia em violação das prescrições contidas nos respetivos rótulos.

Numa nota enviada à agência Lusa, a PSP reforça que, para garantir a segurança de todos, qualquer utilização de artigos pirotécnicos terá sempre de cumprir os preceitos legais, como seja a aquisição de fogo-de-artifício com marcação "CE", em operador/revendedor devidamente certificado pela PSP e o cumprimento das prescrições contidas no respetivo rótulo, designadamente, as instruções de utilização e as distâncias mínimas de segurança.

No que se refere à fiscalização e controlo rodoviário, a PSP informou na quarta-feira que deteve 584 pessoas, a maioria por condução sob o efeito do álcool e falta de habilitação legal e registou 1.620 infrações durante os cinco dias da operação Carnaval.