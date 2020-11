PSP continua a realizar operações de fiscalização entre concelhos

Esta manhã em Lisboa, a polícia esteve a fiscalizar os condutores na rotunda de Carcavelos, perto da Universidade NOVA SBE.O comissário Ricardo Barata da PSP explicou à Antena 1 que a operação correu bem e que a grande maioria das pessoas tinha um documento que justificava a deslocação.Ricardo Barata revelou ainda que foram intercetadas algumas pessoas que não tinham justificação fundamentada, razão suficiente para serem enviadas para trás.

As operações continuam ao longo do resto do dia em vários pontos do país.





A partir das 20h00 a PSP vai estar a fiscalizar a circulação entre Lisboa e Almada, na ponte 25 de abril.







A proibição de circulação entre concelhos está em vigor até às 6 da manhã de terça-feira.