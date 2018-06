PSP contraria versão de luso-colombiana

Ao contrário do que diz a jovem, a Polícia de Segurança Pública avança que foram identificados os alegados envolvidos e eventuais testemunhas.



Questionada pela RTP, a PSP explica que chegou ao local depois de o episódio ter sido relatado na comunicação social e que já na estação do Bolhão o efetivo foi confrontado com versões contraditórias sobre o caso.



O Comando Metropolitano do Porto determinou, entretanto, a abertura formal de um processo de averiguações para avaliar a intervenção policial e o apuramento de eventuais responsabilidades disciplinares.