PSP da Guarda deteve 115 pessoas por vários ilícitos criminais em 2021

O balanço da atividade operacional do ano de 2021 da PSP da Guarda foi feito por esta força de segurança no âmbito do seu 138.º aniversário, que se comemora no sábado.

A PSP referiu em comunicado enviado à agência Lusa que da atividade operacional levada a cabo pelo Comando Distrital da Guarda, no ano de 2021, salienta-se a detenção de 115 cidadãos na sequência de vários ilícitos criminais, sendo 70 por condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l, 14 por tráfico de estupefacientes, nove por crimes de furto e roubo, e seis por crimes de violência doméstica.

Aquela força policial também efetuou 1.227 ações de prevenção e sensibilização junto de alunos, idosos e comerciantes, e 128 ações de sensibilização de prevenção criminal.

"No âmbito da investigação criminal foram ainda concluídos 482 inquéritos criminais, constituídos arguidos 206 suspeitos pela prática de vários crimes, foram cumpridas 1.035 diligências processuais, 541 notificações judiciais e executados 63 mandados de detenção".

Na área da segurança rodoviária, em 2021, a PSP da Guarda detetou 2.377 infrações e realizou 526 operações de fiscalização.

"Foram ainda fiscalizados 14.763 condutores, dos quais 8.536 foram submetidos a testes de alcoolemia", salientou.

O Núcleo de Armas e Explosivos realizou 52 ações de fiscalização e 12 ações de formação, destacando-se, ainda, "127 armas e 5.477 munições peritadas", "360 armas recebidas a favor do Estado" e "2.208 processos de licenciamento (19 autorizações de compra e emprego de explosivos, quatro licenças de fogo de artifício e 2.185 processos de licenciamento no âmbito da lei das armas)".

A PSP lembrou que, em 22 de outubro de 1884, "15 cidadãos que tinham servido em Unidades do Exército, comandados pelo Comissário Pignatelly, constituíram o Primeiro Corpo de Polícia Civil da cidade da Guarda".

Atualmente, a área de responsabilidade territorial do Comando Distrital da Guarda da PSP engloba a cidade da Guarda, "que é a mais alta do país com 1.056 metros de altitude máxima, sendo também a capital de distrito com 40.155 habitantes, e a cidade de Gouveia com 12.221 habitantes, segundo os dados preliminares dos Censos 2021".

No âmbito das comemorações do 138.º aniversário do Comando Distrital da Guarda da PSP serão realizadas várias iniciativas.

Estão a decorrer, até ao dia 31, as exposições "Rostos com Voz" (centro comercial La Vie) e "Em tempo de máscaras quem fala são os olhos" (Museu da Guarda).

Na quinta-feira, a Banda Sinfónica da PSP realizará um concerto no Teatro Municipal da Guarda e dois concertos de "Palmo & Meio", destinados a crianças, no Lactário Dr. Proença e no Jardim de Infância de Alfarazes.

Por fim, na terça-feira, para assinalar o final da efeméride, será inaugurada a "Rua dos Quadrilheiros", criados no século XIV pelo Rei Dom Fernando I, que foram "os primeiros polícias responsáveis pela segurança urbana e que constituem a génese da PSP".