PSP de Coimbra alerta alunos sobre "bullying"

Três polícias da Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocaram-se hoje à Escola Secundária da Infanta Dona Maria, em Coimbra, para uma ação de sensibilização a 58 alunos, do 8.º e do 9.ºano.

"A PSP entende que estas ações são muito relevantes. Fazem parte do nosso dia-a-dia de intervenção nas escolas através do programa Escola Segura, que já conta com 30 anos de existência", disse, no final da sessão, a subcomissária Ana Pereira.

Trata-se de ações que "ajudam muito na prevenção de eventuais ocorrências criminais ou não".

Na sessão, no auditório da escola, foram explicados os vários tipos de `bullying`.

"Tentamos que os alunos adquiram algum conhecimento e algumas ferramentas para detetarem eventuais situações de `bullying` ou `cyberbullying` e possam agir consoante o que achamos mais correto, que é denunciar o caso, quer aos pais, quer à comunidade escolar, quer à PSP, eventualmente e, de certa forma, possam ajudar quem estiver dentro destas situações", frisou Ana Pereira.

Os polícias, além de alertarem para fatores de risco, advertiram os alunos para as consequências legais dos seus atos, já que apesar de o `bullying` não constituir um crime, existem crimes associados, como, por exemplo, agressões e injúrias.

"Ver aqueles vídeos e pensar que coisas pequenas vão-se multiplicando e multiplicando e crescem até coisas em que a pessoa já não aguenta mais. É importante nós termos essa perceção, para, ao identificarmos um caso, tentarmos ajudar em alguma coisa", disse o delegado de turma do 8.º E, Valeryi Donici.

Na sessão foi ainda lembrado o Dia dos Namorados e o crime de violência no namoro.

A subcomissária referiu que esta ação de sensibilização não foi a primeira, estando previstas mais neste âmbito.

Questionada pela agência Lusa sobre esta ação ter sido pedida pela escola, Ana Pereira confirmou que foi "a pedido" e por "sugestão da PSP", devido a "um acontecimento [de agressão] que ocorreu em novembro" em 2022.

"A partir daí, em conjugação de esforços com a direção da escola, agendamos estas ações", acrescentou.

Os polícias afetos ao Comando Distrital da PSP de Coimbra realizaram 19 ações sobre `bullying` desde o início do ano, abrangendo mais de 400 alunos.