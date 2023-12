PSP detém 135 condutores alcoolizados ou sem carta entre 6ª feira e dia de Natal

Segundo o balanço da operação hoje divulgado pela Direção-Nacional da PSP para o período de 22 a 25 de dezembro, no total, os 528 acidentes provocaram 163 feridos - oito graves e 155 ligeiros. Não houve vítimas mortais.

A nota hoje diovulgada revela ainda que foram igualmente detidas 31 pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 10 por tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 7.700 doses individuais.

Relativamente à fiscalização rodoviária, entre 22 e 25 de dezembro, em todo o território nacional, foram fiscalizadas 5.290 viaturas, tendo resultado 1.800 autos de notícia por contraordenação.

A PSP apela a uma condução em segurança, adaptada às condições atmosféricas e ao estado do piso. Pede ainda aos condutores que moderem a velocidade, especialmente em zonas de grande concentração de pessoas, e que evitem manobras bruscas, sinalizando com a devida antecedência todas as mudanças de direção, assim como a utilização do telemóvel durante a condução.

Relembra que a condução em excesso de velocidade e sob o efeito do álcool são "das principais causas da sinistralidade".

A operação "Festas Seguras" 2023/2024 da PSP termina em 02 de janeiro.