PSP detém 4 pessoas em operação especial em três bairros de Lisboa

Em declarações à Lusa, o comissário Nélson Silva, da área operacional da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) referiu que esta operação, cujos dados "ainda são provisórios", decorreu entre as 20:00 e as 22:00 nos bairros da Zona J, Flamenga e Quinta da Chalé, todos localizados na freguesia de Marvila.

"É uma operação especial de prevenção criminal ao abrigo da lei das armas. Munimo-nos de 19 mandados de busca não domiciliária e fizemos esta operação. Tendencialmente porque nestes locais há agressões graves com armas de fogo, de onde resultaram, inclusive, a morte de pessoas. E, pronto, utilizamos este mecanismo legal, na tentativa de apreensão de armas e detenção dos autores", explicou.

Nesta operação, articulada com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, foram empenhadas várias valências da PSP, bem como da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).