PSP detém dois afegãos suspeitos de terrorismo

RTP 06 Jul, 2017, 09:03 / atualizado em 06 Jul, 2017, 09:51 | País

As fotografias encontradas numa "pen" deram origem a averiguações da Polícia Judiciária e dos Serviços de Informação e Segurança (SIS). Os dois homens foram levados a tribunal por entrada e permanência ilegal em Portugal. E, de acordo com o Jornal de Notícias, a juíza ordenou medidas excecionais de segurança no tribunal.



A magistrada aplicou-lhes a medida de coação de detenção em centro de acolhimento temporário do SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



Os dois homens apresentaram-se como cidadãos afegãos, não tendo na sua posse qualquer documentação. Quando se apresentaram à PSP foram detidos por estarem ilegalmente no país.



Questionados pelo SEF, os homens com idades entre os 20 e os 25 anos, afirmaram ser do Afeganistão e argumentaram que chegaram a Portugal de comboio, vindos da Finlândia, onde teriam pedido asilo político que lhes foi negado.



Afirmam ser perseguidos políticos. De acordo com o JN, um dos homens explicou que viveu no Irão e que esteve na guerra da Síria em 2014 e depois em 2015, como combatente. Conta que terá fugido, alegando estar a ser perseguido, razão pela qual pediu asilo.



Perante a juíza, afirmaram que as fotos de armamento se referem a combates na Síria. Sobre os mil euros que tinham na sua posse, disseram que tinha sido oferecido por “amigos”.

Investigação em curso

Perante este cenário, o caso foi comunicado à PJ e SIS. A Polícia Judiciária abriu um inquérito e estabeleceu contacto com polícias estrangeiras para confirmar identidade dos dois homens.



A RTP sabe que os dados até agora recolhidos levam a investigação a acreditar que não há qualquer ameaça terrorista e que, tal como alegaram para justificar a posse das imagens, os dois homens eram "forçados" a combater contra o Daesh no Irão. A RTP sabe que as autoridades nacionais já confirmaram que eles vieram da Finlândia.



Enquanto prosseguem as averiguações, os dois homens estão detidos no centro de acolhimento temporário do SEF no Porto.