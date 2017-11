PSP detém mais dois seguranças no caso relacionado com agressões no Urban Beach

RTP03 Nov, 2017, 15:55 / atualizado em 03 Nov, 2017, 16:08 | País

Em comunicado enviado às redações, a PSP diz que estão "ainda em curso diligências de investigação" e "todos os três suspeitos serão previsivelmente presentes a primeiro interrogatório durante o dia de amanhã".

O ministro da Administração Interna determinou que a PSP fiscalize a atividade da empresa PSG, responsável pela segurança privada da discoteca Urban Beach, em Lisboa, e convocou o Conselho de Segurança Privada para analisar a situação de violência ocorrida.



Eduardo Cabrita quer analisar com o Conselho o episódio de agressões ocorrido nas imediações do estabelecimento, na madrugada de quarta-feira, depois de um vídeo ter começado a circular nas redes sociais que mostra alegados seguranças do clube a agredirem violentamente dois homens, aparentemente estavam indefesos e que não demonstravam qualquer resistência.



Entretanto, o Ministério da Administração Interna ordenou o encerramento do espaço, alegando não só o episódio de quarta-feira, mas também as 38 queixas sobre a Urban Beach apresentadas à PSP desde o início do ano.



O Ministério Público também já abriu um inquérito sobre as agressões, investigação que decorre em articulação com a PSP.O Conselho é um órgão de consulta do ministro e integra a inspetora-geral da IGAI, o comandante geral da GNR, o diretor nacional da PSP, o diretor nacional do SEF, o diretor nacional da PJ, o secretário-geral do MAI e representantes de associações de empresas de segurança privada e de associações representativas do pessoal de vigilância.O MAI decidiu hoje encerrar o K Urban Beach, para "evitar novas ocorrências no interior ou nas imediações do referido espaço e a manutenção da segurança e ordem públicas", e teve em conta "as 38 queixas ocorridas ao longo do ano de 2017 por alegadas práticas violentas ou atos de natureza discriminatória ou racista".