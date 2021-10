PSP detém suspeito de ter esfaqueado homem no Funchal

Na nota divulgada pelo Comando Regional lê-se que, pelas 07:40, a PSP deteve um homem, desempregado e com 42 anos, suspeito do crime de "ofensas à integridade física, com a utilização de uma arma branca", contra um outro homem de 40 anos.

O documento adianta que na origem desta agressão esteve "um desentendimento entre os dois toxicodependentes, relacionado com produto estupefaciente".

"O agressor utilizou uma arma branca, provocando um ferimento na zona abdominal da vítima, que foi transportada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses ao Hospital Dr. Nélio Mendonça", é referido.

A PSP menciona que a situação foi presenciada por agentes que estavam "a cumprir o planeamento físico policial e que passavam no local".

Os agentes, acrescenta, "atuaram de imediato, pondo termo à discussão, apreendendo a arma e procedendo à detenção do suspeito, que recolheu à área de detenção deste Comando Regional, aí permanecendo até ser presente ao Tribunal do Funchal".

A PSP também deteve em flagrante delito outros dois homens, com 31 e 36 anos, residentes no Funchal, que foram "surpreendidos quando procediam ao furto de combustível de uma máquina retroescavadora estacionada" num estaleiro.

No comunicado é referido que nesta operação foi apreendida uma gazua, uma lanterna e três garrafões com cerca de 18 litros de combustível, bem como foram registados danos na referida máquina.