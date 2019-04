PSP deteve nove pessoas em operação dirigida a empresas de pirotecnia

Lusa11 Abr, 2019, 13:40 | País

O responsável do Departamento de Armas e Explosivos da Polícia de Segurança Pública, Pedro Moura, disse que a operação começou às 07:00 de hoje com as buscas domiciliárias, estando ainda a realizar-se as buscas não domiciliária e não existe uma hora para o fim da fiscalização.

A operação, que tem o nome de código "Firework II", está a decorrer em unidades pirotécnicas dos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo e Funchal.

Pedro Moura adiantou que foram detidas nove pessoas e apreendido "muito material", nomeadamente produtos explosivos, artigos pirotécnicos, pólvora e artigos de matérias perigosas.

O responsável disse que foram realizadas nove buscas domiciliárias e oito não domiciliárias.

Em causa estão os crimes de tráfico de produtos explosivos, detenção de arma e falsificação de documentos.

O responsável do Departamento de Armas e Explosivos da PSP precisou que esta investigação a empresas de pirotecnia começou há dois anos e é coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

Pedro Moura afirmou que a PSP realizou no ano passado a primeira fase desta operação e incidiu sobre a rotulagem de produtos de pirotecnia.

O responsável do Departamento de Armas e Explosivos da PSP faz um balanço detalhado da operação às 15:00, no Quartel da Belavista, no Porto.