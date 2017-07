PSP do Porto deteve 11 pessoas, duas das quais por posse de arma proibida

Lusa 29 Jul, 2017, 13:42 | País

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP esclarece que este foi o resultado de uma operação desenvolvida entre as 21:00 de sexta-feira e as 07:00 de hoje e que se traduziu na fiscalização de 312 condutores e respetivas viaturas.

Para além das detenções, a PSP apreendeu "duas armas proibidas", designadamente "uma soqueira e um bastão extensível", bem como haxixe suficiente para 18 doses individuais e três documentos de automóveis.

Aquela força policial registou e aplicou contraordenações a 20 infrações ao Código da Estrada e quatro "no âmbito da legislação que regula o funcionamento de estabelecimentos".

Durante a ação, foram ainda identificadas duas pessoas "no âmbito do combate ao consumo e tráfico de estupefacientes", acrescenta a PSP.

No mesmo comunicado, aquela força policial informa que ficaram em prisão preventiva duas mulheres residentes em Viseu que, na quinta-feira, no Porto, foram detidas por abastecer um carro com combustível sem pagar e seguindo em fuga.

A PSP informa que as mulheres, de 25 e 42 anos, foram detidas também por circularem com matrículas falsas e, entretanto, a Divisão de Investigação Criminal conseguiu relacionar a ação das detidas com outros crimes.

Segundo a PSP, "veio a verificar-se que as suspeitas, pelas 07:20 de quarta-feira, tinham roubado, a uma mulher que caminhava na rua do Campo Alegre, no Porto, uma carteira contendo documentos de identificação pessoal e profissional, bem como o telemóvel, chaves e "diversos instrumentos de utilização médica".

A bolsa acabou por "ser recuperada e entregue à vítima", acrescentou a PSP.

De acordo com o Comando Metropolitano do Porto, as suspeitas estão também "indiciadas pela prática de um outro roubo" a uma mulher, com recurso a arma branca, na avenida Dr. Alexandre Alves, em Viseu, no domingo.