PSP e GNR mantém fiscalização apertada a nível nacional

Em Gaia, os agentes da PSP fiscalizaram quem estava no metro. O mesmo aconteceu a quem pretendia atravessar a pé a ponte Luís I, entre Gaia e o Porto.



Desde quinta feira, altura em que entrou em vigor a restrição de saída para fora do concelho de residência, foram detidas 50 pessoas por desobediência, 15 por violação do confinamento obrigatório e mais 29 por incumprimento do dever geral de recolhimento.