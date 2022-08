PSP e GNR protestam em Viseu por melhores condições salariais

Cerca de três dezenas de profissionais da PSP e da GNR juntaram-se em Viseu, a propósito da chegada dos ciclistas da volta a Portugal, numa ação de protesto por melhores salários e condições de serviço.





Rui Sousa explicou aos jornalistas que “um militar da GNR em início de carreira pouco mais ganha do que um ordenado mínimo, por isso não conseguem completar as vagas, não conseguem preencher os alistamentos e tudo derivado de uma questão monetária”.Este responsável disse ainda que a APG “já solicitou” reuniões junto do Ministério da Administração Interna (MAI) para “negociar o estatuto remuneratório” mas, mudou o ministro e as negociações continuam paradas.Do lado dos profissionais da PSP, que também juntou em Viseu elementos de Coimbra e Leiria, “mas poucos, tendo em conta que se vive um período típico de férias e há imensos eventos a acontecer” como a Volta a Portugal e a Feira de São Mateus, em Viseu.A ação de protesto, “escolhida hoje para Viseu para ter visibilidade na volta a Portugal em bicicleta”, vai repetir-se “ao longo de vários eventos no verão, para que os cidadãos que também visitam o país saibam em que condições os profissionais” de segurança trabalham.