PSP e GNR reforçam a partir de quarta-feira fiscalização nas estradas

A campanha de segurança rodoviária "O melhor presente é estar presente", inserida na campanha de Natal e Ano Novo 2024/2025 do Ministério da Administração Interna, subordinada ao tema "Festas MAIs Seguras", foi hoje apresentada numa cerimónia que contou com a presença da ministra da Administra Interna, Margarida Blasco, e do secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro.

Segundo a ANSR, a campanha arranca hoje e irá decorrer até 5 de janeiro de 2025 com o objetivo de apelar a todos os que circulam nas estradas e nas ruas que o façam em segurança", convocando-os a dar prioridade à vida nesta quadra festiva, em que as deslocações são mais frequentes e longas".

Na apresentação da campanha, o presidente da ANSR, Rui Ribeiro, disse que a campanha "O melhor presente é estar presente" conta com a parceria de cerca de 370 entidades públicas e privadas, incluindo os Governos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, numa estratégia de meios diversificada.

A divulgação da campanha será feita tanto nos meios de comunicação tradicionais (TV, rádio nacional e local, imprensa nacional, regional e local, rede multibanco, digital e painéis leds nas estações de serviço) como nos meios da rede das entidades parceiras, designadamente sites institucionais e redes sociais próprias, redes de publicidade exterior em várias localidades, locais de alta exposição, através de cartazes, mupis e outros suportes gráficos.

Além da campanha "O melhor presente é estar presente" da ANSR e dos 368 parceiros, irão decorrer, durante o período de Natal e Ano Novo, ações de sensibilização e fiscalização, promovidas pela ANSR, Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As operações da PSP e da GNR vão começar na quarta-feira e terminam a 02 de janeiro de 2025 e têm como principal objetivo a prevenção e fiscalização rodoviária.

Durante este período, a PSP vai apostar "numa postura de forte presença e de grande visibilidade nos locais onde pode haver uma maior concentração de pessoas e locais de concentração de acidentes".

Por sua vez, a GNR vai reforçar o patrulhamento nas estradas durante o Natal nas vias mais críticas em direção ao Norte e Interior do país e no Ano Novo são as estradas em direção ao Sul.

As operações de Natal e Ano Novo da PSP e GNR têm dois períodos considerados mais críticos devido ao presumível aumento do tráfego rodoviário, designadamente entre 20 e 26 de dezembro e 28 de dezembro e 02 de janeiro.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai ter nas autoestradas, entre 20 e 05 de janeiro, um Dispositivo Integrado de Prevenção Rodoviária (DIPR) com 1.207 bombeiros e 393 veículos colocados em 151 locais de preposicionados.