PSP e GNR usam drones para garantir isolamento social

Não parece ter sido a enchente do fim de semana passado, mas muita gente não cumpriu esta manhã o dever de isolamento social decretado no âmbito do estado de emergência. O que leva o presidente da Protecção Civil Distrital do Porto a pedir um cordão sanitário em quatro concelhos da região. A PSP e a GNR estão agora autorizadas a usar drones.