PSP e GNR vão poder aceder a refeitórios de universidades e politécnicos

Foto: PSP/Facebook/DR

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou no podcast do Partido Socialista que vai ser assinado um acordo de entendimento com as universidade e politécnicos para que as forças policiais e militares da PSP e GNR possam ir aos refeitórios destes sistemas de ensino. Os sindicatos consideram estas medidas como uma vergonha para as forças de segurança.