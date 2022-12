PSP e IPO de Coimbra juntos contra a violência no setor da saúde

Segundo uma nota do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando da PSP de Coimbra, a ação de sensibilização decorreu hoje, no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, promovida pelo Serviço de Saúde Ocupacional do IPO de Coimbra e realizada por polícias da 1.ª Esquadra que integram o Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP).

Citados na nota, responsáveis do Serviço de Saúde Ocupacional do IPO afirmaram que a informação e formação prestada pela PSP permitem "lidar com a problemática da violência" e são "essenciais para os profissionais saberem enfrentar determinadas situações, como, por exemplo, agressividade verbal por parte de utentes ou visitantes".

De acordo com a mesma fonte, a colaboração da PSP "tem sido essencial para informar e esclarecer" os profissionais do IPO de Coimbra "sobre as medidas adequadas para evitar e resolver episódios de violência".

Aquela organização policial esclareceu que durante a ação foram abordados diversos temas, desde logo os procedimentos necessários à denúncia, registo e monitorização de episódios de violência contra profissionais de saúde, a legislação em vigor, diferença entre criminalidade e violência, como abordar um cidadão violento, enquadramento jurídico e implementação de normas e procedimentos de segurança nas instituições de saúde, entre outros.

"Esta ação enquadra-se nos objetivos do Gabinete de Segurança para a Prevenção e Combate à Violência contra os Profissionais de Saúde, criado em 2020, de modo a dar resposta à consecução de um clima de segurança e confiança aos profissionais de saúde que, diariamente, se dedicam a assegurar a prestação de cuidados aos utentes do Serviço Nacional de Saúde", adiantou a PSP.