PSP fala em "operação especial de prevenção criminal" no bairro do Zambujal

Foto: Lusa

No bairro do Zambujal, em Alfragide, a polícia da Amadora está a levar a cabo duas dezenas de buscas em habitações para encontrar armas ilegais. Trata-se de uma operação de prevenção para a prática de crimes com armas de fogo, segundo comunicado do comando metropolitano da PSP.