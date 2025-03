PSP faz 637 detenções nos primeiros dias da operação Carnaval

Fazendo um balanço dos primeiros sete dias da operação "Carnaval em Segurança 2025", a PSP refere que foi ainda apreendida droga suficiente para 21.400 doses individuais.

"Das detenções efetuadas destacamos 253 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 127 por condução de veículo em estado de embriaguez e 126 por falta de habilitação legal para conduzir", refere a PSP.

Além disso, "foram detidos 41 cidadãos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 70 suspeitos por tráfico de estupefacientes".

Na operação, foram apreendidas 41 armas de fogo e 27 armas brancas, algumas das quais através das 13 detenções efetuadas por posse de armas proibidas.

As autoridades apreenderam ainda 16.916 artigos de pirotecnia, com 33,8 quilos de líquido explosivo.

No que respeita à prevenção rodoviária, "foram fiscalizados 14.419 condutores e controladas 49.191 viaturas por radar, tendo sido detetadas 4.776 infrações à legislação rodoviária".

Deste volume de infrações, a maioria foi por excesso de velocidade (569), falta de inspeção periódica obrigatória (455), falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório (163), uso de telemóvel (100) e condução sob efeito do álcool (68).

Na área da responsabilidade da PSP, os centros urbanos, foram registados 1.034 acidentes, que causaram 318 feridos (14 dos quais graves) e três vítimas mortais.

"Neste período carnavalesco, a PSP, com o objetivo de redução da sinistralidade rodoviária no nosso país, vai incidir a sua operação em três vetores de atuação -- prevenção, sensibilização e fiscalização -- apelando a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso e que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades", refere a força policial.

Nos conselhos à população para este período, a PSP recomenda que as pessoas se desloquem "atempadamente para os locais dos festejos", tenham atenção à circulação de peões, respeitem as indicações das autoridades e não utilizem artigos de pirotecnia.