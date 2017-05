Partilhar o artigo PSP fez rebentamento de mala abandonada no aeroporto de Lisboa e que não continha explosivos Imprimir o artigo PSP fez rebentamento de mala abandonada no aeroporto de Lisboa e que não continha explosivos Enviar por email o artigo PSP fez rebentamento de mala abandonada no aeroporto de Lisboa e que não continha explosivos Aumentar a fonte do artigo PSP fez rebentamento de mala abandonada no aeroporto de Lisboa e que não continha explosivos Diminuir a fonte do artigo PSP fez rebentamento de mala abandonada no aeroporto de Lisboa e que não continha explosivos Ouvir o artigo PSP fez rebentamento de mala abandonada no aeroporto de Lisboa e que não continha explosivos