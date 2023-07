PSP lança operação contra tráfico de armas em Lisboa, Santarém e Leiria

haviam também sido apreendidas 12 armas.



A operação da PSP passa pelo cumprimento de 80 mandados de busca. Estas diligências mobilizam centenas de efetivos do Comando Metropolitano de Lisboa, do Comando Distrital de Setúbal da PSP, da Unidade Especial de Polícia e do Departamento de Armas e explosivos. Contam ainda com a colaboração da GNR. Cerca das 8h00, segundo fonte policial citada pela agência Lusa,. Estas diligências mobilizam centenas de efetivos do Comando Metropolitano de Lisboa, do Comando Distrital de Setúbal da PSP, da Unidade Especial de Polícia e do Departamento de Armas e explosivos. Contam ainda com a colaboração da GNR. A operação visa um grupo de suspeitos de venda ilegal de armas de fogo e munições.





A investigação em causa decorre há cerca de ano e meio e foi delegada pelo Departamento de Central de Investigação e Ação Penal na Polícia de Segurança Pública.



Segundo uma nota da PSP, há “fortes indícios” de que os suspeitos tenham feito circular ilegalmente dezenas de armas de fogo, além de “uma quantidade considerável” de munições de diferentes calibres.



