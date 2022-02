PSP lança operação de combate ao tráfico de droga no Porto

A operação foi desencadeada durante a manhã desta sexta-feira no Bairro da Pasteleira, no Porto. Foram feitas seis detenções de pessoas potencialmente ligadas ao tráfico de droga. De acordo com Eduardo Silva, comissário da PSP, a zona alvo da operação já estava referenciada.