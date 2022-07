PSP lança unidades móveis de atendimento em Lisboa e Porto

“Hoje (quinta-feira), pelas 18h00, simultaneamente em Lisboa e no Porto, serão apresentadas as unidades móveis de atendimento, novos meios de promoção da proximidade com o cidadão, facilitando o contacto direto da população com a PSP”, indicou a polícia em comunicado.



Segundo a PSP, esta medida insere-se na sua estratégia de policiamento de proximidade, que pretende “promover a segurança, paz e tranquilidade públicas e prevenção da criminalidade especificamente nas zonas de diversão noturna”.



Na segunda-feira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), pediu ao Governo postos de polícia móveis para zonas turísticas mais problemáticas da cidade, onde se têm registado problemas de violência.



“Peço ao Governo que tem de haver mais visibilidade da polícia nesta cidade. Ofereço aqui, desde já, ao Governo a capacidade de podermos ter postos móveis, ou seja, esquadras móveis, na cidade. As pessoas não estão a ver a polícia na rua e eu ofereço ao Governo a capacidade de o fazer”, disse.



Por seu lado, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, considerou que as unidades móveis "são extremamente importantes, porque permitem uma flexibilização de recursos em função daquilo que é o epicentro na cidade" em cada momento.