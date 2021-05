PSP quer reduzir número de esquadras nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto

A pandemia teve efeitos no trabalho da polícia e as zonas urbanas sensíveis mantêm-se como um desafio para a atividade policial.



Durante quinze dias uma equipa de reportagem da RTP acompanhou diversas operações, em Lisboa, no maior comando do país.



Uma grande reportagem para ver esta noite programa Linha da Frente, a seguir ao Telejornal.