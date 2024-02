PSP realiza buscas... na PSP

Segundo outra fonte policial, em causa estão serviços gratificados ou remunerados alegadamente realizados na CP - Comboios de Portugal.As duas fontes confirmaram à Lusa a notícia, avançada pela CNN Portugal, de que está em curso uma operação por suspeitas de falsificação de documentos e peculato dentro da PSP, por alegado desvio de verbas do Estado referentes ao pagamento de serviços gratificados a agentes na segurança a transportes públicos.Em causa, acrescenta o canal de televisão, estará a adulteração de horas de serviço realizadas pelos polícias na segurança em estações da CP e nas carruagens de comboios.As buscas visam a apreensão de documentação relativa às escalas dos agentes, que, segundo foi denunciado ao Ministério Público, agem em concertação para receberem dinheiro que não lhes é devido, por horas em que não prestaram serviço, em prejuízo do Estado que lhes paga enquanto acionista da CP.Entretanto, num comunicado, a direção nacional da PSP informa que o Departamento de Investigação e Ação (DIAP) de Lisboa, coadjuvado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, está “a realizar diligências processuais na Divisão de Segurança a Transportes Públicos do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis)”.A PSP precisa que “o processo se encontra em segredo de justiça”.