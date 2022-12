PSP realiza operação de combate a furto e recetação de catalisadores

Segundo um comunicado do comando, a operação policial visa dar cumprimento a "mandados de detenção, de busca domiciliária e não domiciliária, por factos que se enquadram em crimes de associação criminosa, furto qualificado, recetação, fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais".

A atividade criminosa sob investigação "tem por base o furto e recetação de catalisadores" - peças usadas para melhorar a queima dos gases de combustão - "obtidos de forma ilícita e ainda o envolvimento de empresas relacionadas com a transformação de resíduos que tiram partido dos elevados lucros gerados pela venda dos metais existentes nos catalisadores", adianta a PSP.

Segundo a mesma fonte, a atividade criminosa em questão tem sido "desenvolvida por estrangeiros a residir em território nacional".

A operação está a ser levada a cabo pela Divisão de Investigação Criminal, em conjunto com a Autoridade Tributária e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e em articulação com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa.