PSP reforça fiscalização nas estradas durante as festas

Na operação, que vai decorrer em Portugal continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, “a PSP aumentará a sua presença na via pública, reforçando a visibilidade e capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais, contribuindo para o aumento do sentimento de segurança dos cidadãos”.”, acrescenta a PSP em comunicado.A PSP refere que irá realizar “operações de visibilidade preventiva, a par de fiscalização no período das épocas festivas, com especial incidência nas principais causas da sinistralidade: excesso de velocidade, condução sob o efeito ao álcool e/ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização (ou utilização incorreta) do cinto de segurança e sistemas de retenção”.