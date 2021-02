PSP regista acentuado decréscimo na circulação automóvel

Foto: Polícia de Segurança Pública/DR

Os portugueses parecem estar a acatar regras do estado de emergência e a remeterem-se ao confinamento. Um dos dados que apontam nesse sentido, de acordo com a Polícia de Segurança Pública, é a descida na circulação automóvel, durante o fim de semana, e o menor número de pessoas na via pública.