PSP registou 44 contraordenações em operações de fiscalização

Fonte da Polícia de Segurança Pública avançou à agência Lusa que a PSP realizou, naquele período, 400 operações em todo o país no âmbito da fiscalização às regras em vigor para controlar a pandemia de covid-19, sendo a maior parte delas na Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde atualmente se registam mais casos.

No âmbito desta fiscalização, a PSP deteve uma pessoa por resistência e coação e registou 44 contraordenações, 20 das quais por venda e consumo de bebidas alcoólicas na rua, 10 por não utilização de máscara na via pública e quatro por desrespeito do dever de encerramento de estabelecimento comercial.

A mesma fonte disse ainda que a maioria das contraordenações foi registada no comando de Lisboa.

A situação de calamidade, nível de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto na Lei de Base da Proteção Civil, entrou em vigor a 01 de maio e tem sido renovada quinzenalmente, terminando o atual período a 11 de julho.

Pelo segundo fim de semana consecutivo foi proibida a circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa, entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, salvo as exceções previstas na lei, devido ao aumento de casos de covid-19 nesta zona.

Podem entrar e sair da Área Metropolitana as pessoas que tenham um certificado digital ou teste negativo à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 181.026.547 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.086 pessoas e foram confirmados 875.449 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.