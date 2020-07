PSP soma já 30 detenções em operação antidroga no Grande Porto

Cerca das 15:30, as operações ainda prosseguiam e o balanço final da operação, que se previa ainda para hoje, deverá ocorrer apenas na sexta-feira, segundo uma fonte da PSP.

A operação antidroga, descrita como "de grande envergadura", iniciou-se cerca das 06:00, com o envolvimento de quase 400 operacionais em detenções e buscas na cidade do Porto e concelhos periféricos.

Compreende a realização de mais de seis dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias num "conjunto vasto" de locais do Grande Porto, nomeadamente os bairros do Viso, Pasteleira e Fonte da Moura, todos na cidade do Porto, e Vila D`Este, no vizinho concelho de Vila Nova de Gaia, informou o comandante da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP do Porto, intendente Rui Mendes.

Outras intervenções ocorreram nos concelhos de Matosinhos, Gondomar, Valongo e Paredes, todos no distrito do Porto.

As buscas já permitiram apreender quantidades ainda por somar de drogas, armas de fogo (pistolas, caçadeiras e um revólver), bem como dinheiro alegadamente proveniente no tráfico.

Uma das buscas ocorreu numa habitação precisamente em frente à esquadra da PSP no Viso, Porto.

O comissário Paulo Varandas, também da DIC, disse aos jornalistas que a operação visou "uma rede bastante coesa e bastante organizada", se dedicava à venda direta de estupefacientes a consumidores do Grande Porto.