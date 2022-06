PSP tem em curso várias buscas nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Faro

O inquérito visa suspeitas de inspeções fraudulentas de automóveis e é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.





De acordo com o comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP) enviado às redações, decorrem buscas domiciliárias e não domiciliárias nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Faro na sequência “de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), e em investigação no Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública”.

O objetivo é, de acordo com aquela força, a recolha de prova de crimes de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito e falsificação de documentos.





